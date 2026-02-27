Fête du végétal Troc aux plantes boulevard des Carmes Ploërmel

Fête du végétal Troc aux plantes

boulevard des Carmes Médiathèque Ploërmel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Dans le cadre de la fête du végétal, la médiathèque de Ploërmel organise un troc de plantes la veille de l’événement. Pour embellir vos jardins, venez échanger vos plants avec des amoureux du jardin. .

boulevard des Carmes Médiathèque Ploërmel 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 73 20 73

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Fête du végétal Troc aux plantes Ploërmel a été mis à jour le 2026-02-24 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande