Micro-folie Visite de l’exposition Emma Burr Chapelle Les Carmélites Ploërmel

Ploërmel

Micro-folie Visite de l’exposition Emma Burr

Chapelle Les Carmélites 4 Rue du Sénéchal Thuault Ploërmel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 15:00:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Une visite commentée de l’exposition Emma Burr, Regards sur la ville est proposée afin de tout comprendre sur le travail de l’artiste, ses inspirations.

L’artiste vannetaise Emma Burr présente une sélection d’œuvres et de projets dévoilant un regard sur la ville, son architecture, ses espaces naturels et ses habitants. Elle s’articule autour des pratiques du dessin, de l’aquarelle et de la gravure.

Une seconde visite est organisée le samedi 29 avril à 15h

L’exposition est visible du 18 avril au 17 mai, aux horaires d’ouverture de la micro-folie les mercredis 14h-18h, vendredis 10h-13h et samedis 10h-13h et 14h-18h .

Chapelle Les Carmélites 4 Rue du Sénéchal Thuault Ploërmel 56800 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement Micro-folie Visite de l’exposition Emma Burr Ploërmel a été mis à jour le 2026-04-13 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande