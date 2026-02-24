Fête du végétal Ploërmel

Fête du végétal

place du marché Ploërmel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 10:00:00

fin : 2026-04-19 19:00:00

Date(s) :

2026-04-19

Le végétal représente aujourd’hui un élément essentiel de la qualité du cadre de vie et du bien-être, il permet d’embellir nos espaces de vie.

C’est pourquoi la ville de Ploërmel vous donne rendez-vous en centre-ville pour la 5e Fête du végétal, l’occasion d’en apprendre davantage sur la flore des jardins, dans un esprit ludique et familial.

Toutes les facettes du végétal seront abordées.

Pour mieux comprendre la nature sous tous ses aspects, et donner des envies de fleurissement ou d’aménagements d’espaces verts aux habitants, les visiteurs pourront déambuler et dénicher des idées de plantation, et aussi échanger auprès des professionnels du végétal.

L’évènement propose

– vente de plantes

– conseils de paysagistes

– animations

– expositions

– art floral

Tout au long de la journée, la compagnie All Imaginarium déambulera sur le site et proposera un atelier de création de lunettes en fil chenille. Les Moineaux Chanteurs effectueront une déambulation le matin et trois passages dans l’après-midi. Un animateur sera également présent afin de rythmer et d’animer la journée.

Les écoles de Ploërmel et le centre de loisirs seront également présents pour exposer les travaux réalisés par les enfants sur le thème du végétal.

Plusieurs associations de la ville de Ploërmel seront présentes

– La Fourmilière œuvre pour soutenir les initiatives locales en faveur des transitions écologiques et sociales. Elle propose également une cantine solidaire avec des repas faits maison à base de produits locaux ou de saison, cultivés dans leur jardin pédagogique, et anime régulièrement des ateliers pour faire vivre cet espace collectif.

– Pollen association dédiée à la sensibilisation à la biodiversité, au jardinage durable et aux pratiques respectueuses de l’environnement. Elle organise des ateliers, des animations et des projets éducatifs pour petits et grands.

– Les Bonsaïs de Lanvaux passionnés par l’art du bonsaï, ils exposent leurs créations et proposent des démonstrations pour faire découvrir cette technique ancestrale.

– Le Téléthon proposera un espace restauration et mènera des actions de sensibilisation et de collecte de fonds pour soutenir la recherche médicale et les associations liées aux maladies génétiques rares.

– Le club photo de la ville de Ploërmel exposera le travail photographique de ses membres et partagera sa passion pour la photographie avec le public, en mettant en valeur la créativité et la diversité des approches artistiques. .

place du marché Ploërmel 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 73 20 73

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Fête du végétal Ploërmel a été mis à jour le 2026-02-24 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande