Randonnée Gallo Roller rue du pardon Ploërmel

Randonnée Gallo Roller

rue du pardon place de la gare Ploërmel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 08:00:00

fin : 2026-04-25 20:00:00

Date(s) :

2026-04-25

La Gallo Roller fait son grand retour sur la voir verte reliant Mauron à Questembert. 4 distances vont permettre à chacun de pouvoir s’adonner au joie de la glisse 18, 40, 66 et 110 km.

Inscrite au calendrier fédéral des randos vertes, la Gallo Roller est organisée par l’association Les Pieds Qui Roulent en Pays de Ploërmel.

Des concerts sont prévus le midi et en fin de journée.

Départ à 9h pour les parcours de 66 et 110km et à 13h30 pour les 18 et 40km.

L’inscription est à faire en ligne. Il est nécessaire de savoir rouler en extérieur pour y participer. .

rue du pardon place de la gare Ploërmel 56800 Morbihan Bretagne +33 6 51 60 96 30

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Randonnée Gallo Roller Ploërmel a été mis à jour le 2026-02-24 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande