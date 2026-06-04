Le tour du monde de la magie avec Bastian Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne
Le tour du monde de la magie avec Bastian Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne dimanche 20 décembre 2026.
Bayonne
Le tour du monde de la magie avec Bastian
Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 11 – 11 – 17 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-20 15:00:00
fin : 2026-12-20 16:00:00
Date(s) :
2026-12-20
Jeune Public: réservé aux plus de 6 ans , magie rires, mystère et rêves avec le magicien Bastian.
Un spectacle interactif dynamique, visuel et très coloré, spécialement conçu pour et avec les enfants, sans oublier les adultes. Plusieurs enfants participent à plusieurs tours et reçoivent un diplôme d’aide magicien et une sculpture en ballon. .
Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@lunanegra.fr
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English : Le tour du monde de la magie avec Bastian
L’événement Le tour du monde de la magie avec Bastian Bayonne a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Bayonne
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