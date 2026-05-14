LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS CAFE THEATRE LES 3T Toulouse
LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS CAFE THEATRE LES 3T Toulouse samedi 6 juin 2026.
Toulouse
LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS
CAFE THEATRE LES 3T 40 Rue Gabriel Péri Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 25 – 25 – EUR
25
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 21:00:00
fin : 2026-07-18 22:20:00
Date(s) :
2026-06-06 2026-07-18 2026-07-22
Une comédie tout public tout simplement délicieuse décors et costumes somptueux, personnages hauts en couleur, dialogues savoureux !
En 1872, le très britannique inventeur Phileas Fogg et son valet, Passepartout, un français aussi râleur que généreux, lancent un pari insensé faire le tour du monde en 80 jours ! En cas de succès, Phileas Fogg empochera le pactole ; en cas d’échec, il sera impitoyablement ruiné et désavoué…
Au cours de ce voyage périlleux, ils côtoient une princesse indienne en détresse, un chinois fumeur d’opium, Jack le plus grand looser de l’Ouest et bien d’autres… 25 .
CAFE THEATRE LES 3T 40 Rue Gabriel Péri Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 63 00 74 contact@3tcafetheatre.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A delightful comedy for all audiences, with sumptuous sets and costumes, colorful characters and delicious dialogue!
L’événement LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS Toulouse a été mis à jour le 2026-05-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
À voir aussi à Toulouse (Haute-Garonne)
- FEU LE LIVRE ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA HAUTE-GARONNE Toulouse 14 mai 2026
- 3X3 PORT VIGUERIE Place Lange Toulouse 15 mai 2026
- NOCTURNE DE TROT SOIRÉE IBÉRIQUE HIPPODROME DE TOULOUSE Toulouse 15 mai 2026
- PSY SEX AND FUN 3T D’A COTE Toulouse 15 mai 2026
- PARENTS STUDIO 55 Toulouse 15 mai 2026