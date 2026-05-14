LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS CAFE THEATRE LES 3T Toulouse

Toulouse

LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS

CAFE THEATRE LES 3T 40 Rue Gabriel Péri Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 25 – 25 – EUR

25

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 21:00:00

fin : 2026-07-18 22:20:00

Date(s) :

2026-06-06 2026-07-18 2026-07-22

Une comédie tout public tout simplement délicieuse décors et costumes somptueux, personnages hauts en couleur, dialogues savoureux !

En 1872, le très britannique inventeur Phileas Fogg et son valet, Passepartout, un français aussi râleur que généreux, lancent un pari insensé faire le tour du monde en 80 jours ! En cas de succès, Phileas Fogg empochera le pactole ; en cas d’échec, il sera impitoyablement ruiné et désavoué…

Au cours de ce voyage périlleux, ils côtoient une princesse indienne en détresse, un chinois fumeur d’opium, Jack le plus grand looser de l’Ouest et bien d’autres… 25 .

CAFE THEATRE LES 3T 40 Rue Gabriel Péri Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 63 00 74 contact@3tcafetheatre.com

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English :

A delightful comedy for all audiences, with sumptuous sets and costumes, colorful characters and delicious dialogue!

L’événement LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS Toulouse a été mis à jour le 2026-05-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE