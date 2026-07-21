Le Tour Poitou-Charentes est de retour ! Vasles Vasles

Informations pratiques

Vasles

Le Tour Poitou-Charentes est de retour !

Vasles Rue Georges François Vasles Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 13:00:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

La 4ème étape du Tour Poitou-Charentes passera à Vasles rue Georges François Rue du Fouilloux Grand Rue D59. .

Vasles Rue Georges François Vasles 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

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English : Le Tour Poitou-Charentes est de retour !

L’événement Le Tour Poitou-Charentes est de retour ! Vasles a été mis à jour le 2026-07-21 par CC Parthenay Gâtine