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Le Tour Poitou-Charentes est de retour ! Vasles Vasles
vendredi 28 août 2026 · Vasles
Informations pratiques
Vasles
Le Tour Poitou-Charentes est de retour !
Vasles Rue Georges François Vasles Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 13:00:00
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
La 4ème étape du Tour Poitou-Charentes passera à Vasles rue Georges François Rue du Fouilloux Grand Rue D59. .
Vasles Rue Georges François Vasles 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
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English : Le Tour Poitou-Charentes est de retour !
L’événement Le Tour Poitou-Charentes est de retour ! Vasles a été mis à jour le 2026-07-21 par CC Parthenay Gâtine