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Le Tour Poitou-Charentes est de retour ! Vasles Vasles

vendredi 28 août 2026 · Vasles

Le Tour Poitou-Charentes est de retour ! Vasles Vasles

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Heure de début
13:00:00
Lieu
Vasles
Adresse
Rue Georges François
Ville
79340 Vasles
Département
Deux-Sèvres
Tarif
Gratuit

Vasles

Le Tour Poitou-Charentes est de retour !

Vasles Rue Georges François Vasles Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 13:00:00
fin : 2026-08-28

Date(s) :
2026-08-28

La 4ème étape du Tour Poitou-Charentes passera à Vasles rue Georges François Rue du Fouilloux Grand Rue D59.   .

Vasles Rue Georges François Vasles 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine  

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English : Le Tour Poitou-Charentes est de retour !

L’événement Le Tour Poitou-Charentes est de retour ! Vasles a été mis à jour le 2026-07-21 par CC Parthenay Gâtine

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