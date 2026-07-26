Ouaille’note Festi-Vasles #12 Complexe sportif Abel Chargelègue Vasles
vendredi 11 septembre 2026 · Complexe sportif Abel Chargelègue · Vasles
Informations pratiques
Vasles
Ouaille’note Festi-Vasles #12
Complexe sportif Abel Chargelègue 7 Rue de la Cité Vasles Deux-Sèvres
Tarif : 32.99 – 32.99 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-11
Après une 11ème édition anniversaire exceptionnelle, nous repartons pour une édition de folie du 11 au 13 septembre 2026 !
2 soirs de concerts au coeur de Vasles, un village gatinais aux portes de la Vienne, à 25 minutes de Poitiers, de Parthenay et 45 minutes de Niort.
Un camping chaleureux, GRATUIT et à moins de 200 mètres du site des concerts, un parking également gratuit tout aussi proche.
Une association familiale ou tous les bénévoles se donnent à 2000 % pour mettre en avant les valeurs de la nouvelle asso Ouaille Note !
Programmation
Vendredi
Skip The Use
Flavia Coelho Soundsystem
Atili
Bold (Chinese Man Records)
Oak Veins
Samedi
La Ruda
Bianca Costa
Fatbabs & The Riddim Ryders (avec Cheeko et Davojah)
Beat Torrent
MC Defra (gagnant du vote du public) .
Complexe sportif Abel Chargelègue 7 Rue de la Cité Vasles 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine ouaillenote.lefestival@gmail.com
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English : Ouaille’note Festi-Vasles #12
L’événement Ouaille’note Festi-Vasles #12 Vasles a été mis à jour le 2026-07-26 par CC Parthenay Gâtine