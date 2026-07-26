Ouaille’note Festi-Vasles #12 Complexe sportif Abel Chargelègue Vasles

Informations pratiques

Vasles

Ouaille’note Festi-Vasles #12

Complexe sportif Abel Chargelègue 7 Rue de la Cité Vasles Deux-Sèvres

Tarif : 32.99 – 32.99 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-11

Après une 11ème édition anniversaire exceptionnelle, nous repartons pour une édition de folie du 11 au 13 septembre 2026 !

2 soirs de concerts au coeur de Vasles, un village gatinais aux portes de la Vienne, à 25 minutes de Poitiers, de Parthenay et 45 minutes de Niort.

Un camping chaleureux, GRATUIT et à moins de 200 mètres du site des concerts, un parking également gratuit tout aussi proche.

Une association familiale ou tous les bénévoles se donnent à 2000 % pour mettre en avant les valeurs de la nouvelle asso Ouaille Note !

Programmation

Vendredi

Skip The Use

Flavia Coelho Soundsystem

Atili

Bold (Chinese Man Records)

Oak Veins

Samedi

La Ruda

Bianca Costa

Fatbabs & The Riddim Ryders (avec Cheeko et Davojah)

Beat Torrent

MC Defra (gagnant du vote du public) .

Complexe sportif Abel Chargelègue 7 Rue de la Cité Vasles 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine ouaillenote.lefestival@gmail.com

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English : Ouaille’note Festi-Vasles #12

L’événement Ouaille’note Festi-Vasles #12 Vasles a été mis à jour le 2026-07-26 par CC Parthenay Gâtine