Le tournoi des bibliothécaires, Bibliothèque Renaud-Barrault, Avignon
Le tournoi des bibliothécaires, Bibliothèque Renaud-Barrault, Avignon mercredi 10 juin 2026.
Le tournoi des bibliothécaires Mercredi 10 juin, 15h00 Bibliothèque Renaud-Barrault Vaucluse
Entrée libre et gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-10T15:00:00+02:00 – 2026-06-10T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-10T15:00:00+02:00 – 2026-06-10T17:00:00+02:00
Participez au tournoi des bibliothécaires : venez nous affronter et tenter de gagner toutes les épreuves !
Bibliothèque Renaud-Barrault 6 rue Perrin Morel 84000 Avignon Avignon 84000 Quartier Nord Rocade Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur https://bibliotheques.avignon.fr/ https://www.facebook.com/avignon.bibliotheques/;https://www.instagram.com/avignonbibliotheques/;https://www.youtube.com/avignonbibliotheques;https://www.avignon.fr/les-equipements/les-bibliotheques;https://www.avignon.fr/ ORIZO : T1, arrêt Trillade Médiathèque – Ligne 30, arrêt Trillade
Jeu Tout public Jeu
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