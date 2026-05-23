Informations pratiques

Châteauroux

Le Trail Balsan 11e édition

50 Avenue François Mitterrand Châteauroux Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-10 13:30:00

fin : 2026-10-10 20:00:00

Date(s) :

2026-10-10

MACADAM 36 organise le 10 octobre 2026 le 11e Trail Balsan, un nouveau parcours plus technique de 18 km par boucle de 4,5 km, * 3 courses relais à 4, relais à 2 et solo sur un parcours agréable la prairie Saint-Gildas, la Vallée d’Ebbes longeant les berges de l’Indre et le château Raoul.

Départ 15 heures pour les 3 courses.

Départ 14h30 le trail des petits sorciers gratuit et déguisé (récompenses aux meilleurs déguisements).

Buffet des sorciers du Berry et lot offert à tous les participants après la course. .

50 Avenue François Mitterrand Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 6 89 41 34 84

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English :

On October 10, 2026, MACADAM 36 will host the 11th Balsan Trail, featuring a new, more technical 18-km course consisting of 4.5-km loops, * 3 races: 4-person relay, 2-person relay, and solo race on a scenic course: the Saint-Gildas meadow, the Ebbes Valley along the banks of the Indre River, and Ra

L’événement Le Trail Balsan 11e édition Châteauroux a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Châteauroux Berry Tourisme