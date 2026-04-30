Le Trail de la Maison du Comté Rue de la Maison du Comté Poligny

dimanche 7 mars 2027 · Rue de la Maison du Comté · Poligny

Informations pratiques

Poligny

Le Trail de la Maison du Comté

Rue de la Maison du Comté Maison du Comté Poligny Jura

Tarif : 10 – 10 – 32 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-07

fin : 2027-03-07

Date(s) :

2027-03-07

Une course au cœur des paysages jurassiens

Organisé par l’EJCA, le Trail de la Maison du Comté est une course nature majeure du Jura. Entre falaises, forêts et vignobles, les coureurs découvrent les richesses de Poligny et de ses environs. C’est une aventure sportive, conviviale et profondément ancrée dans le patrimoine local.

3 parcours trail 31 kms et 980 m D+/- | 23 kms et 800 m D+/- | 11 kms et 360 m D+/-

1 parcours randonnée 12 kms sans chronométrage .

Rue de la Maison du Comté Maison du Comté Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 08 68

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English : Le Trail de la Maison du Comté

L’événement Le Trail de la Maison du Comté Poligny a été mis à jour le 2026-08-25 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA