Moto-cross National Terrain cross Poligny

Poligny

Moto-cross National

Terrain cross MC Croix du Dan Poligny Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

Le moto-club de la Croix du Dan organise sa traditionnelle compétition de moto-cross sur le terrain du club de Poligny-Tourmont.

Course nationale comptant pour le championnat de Bourgogne Franche-Comté dans toutes les catégories motos, des 65cc avec les futurs champions au 450cc et les meilleurs pilotes de la région.

220 pilotes présents et environ 1000 spectateurs.

Début de la manifestation à 8h avec les essais libres, vers 10h essais chrono, de 13h30 à 17h30, manches de course pour les 6 catégories. .

Terrain cross MC Croix du Dan Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 48 16 23 31 mccroixdudan@gmail.com

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English : Moto-cross National

L’événement Moto-cross National Poligny a été mis à jour le 2026-04-20 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA