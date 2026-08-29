Informations pratiques

Kembs

Le Tremplin Festival International de danse jazz d’hiver

Allée Eugène Moser Kembs Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2027-02-24 20:00:00

fin : 2027-02-24

Date(s) :

2027-02-24

Le Festival FIDJHI ouvre avec une soirée exceptionnelle réunissant cinq compagnies de danse et de formations professionnelles invitées à présenter un extrait de leur répertoire. À travers des univers chorégraphiques multiples, cette soirée d’ouverture célèbre la richesse et la diversité de la création chorégraphique. Chaque compagnie dévoile l’essence de son identité artistique dans une succession de pièces intenses, sensibles et inspirées. Entre énergie, poésie, virtuosité et émotion, le public est invité à un voyage foisonnant au cœur des écritures chorégraphiques d’aujourd’hui. Une soirée variée, riche et prolifique, pensée comme une rencontre vivante entre les artistes, les esthétiques et les publics.

Festival International de danse jazz d’hiver (Fidjhi)

Organisé avec le Centre Cynthia Jouffre

Danse

Tout public

Avec la Cie Logarythm, les élèves du CNSDM de Lyon, Le Cerac, la LoCo et la cie Pourquoi pas .

Allée Eugène Moser Kembs 68680 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 62 89 10 espacerhenan@kembs.alsace

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English :

L’événement Le Tremplin Festival International de danse jazz d’hiver Kembs a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue