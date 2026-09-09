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Le trésor volé de Madame de Sévigné !, Jacquemard, Lambesc

samedi 19 septembre 2026 · Jacquemard · Lambesc

Le trésor volé de Madame de Sévigné !, Jacquemard, Lambesc

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Jacquemard
Adresse
Rue Grande 13410 Lambesc
Ville
13410 Lambesc
Département
Bouches-du-Rhône

Le trésor volé de Madame de Sévigné ! 19 et 20 septembre Jacquemard Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

En venant rendre visite à sa fille à Lambesc, le coffre de la marquise est volé en pleine nuit ! Depuis, la légende raconte que le trésor se trouve toujours à Lambesc… Seras-tu celui ou celle qui le retrouvera ?
Jeu familial à partir de 6 ans, limité à 30 départs – Les mineurs doivent être accompagnés d’un parent.

Jacquemard Rue Grande 13410 Lambesc Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
En venant rendre visite à sa fille à Lambesc, le coffre de la marquise est volé en pleine nuit ! Depuis, la légende raconte que le trésor se trouve toujours à Lambesc… Seras-tu celui ou celle qui le …

©Lefebvre

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