Le trésor volé de Madame de Sévigné !, Jacquemard, Lambesc
samedi 19 septembre 2026 · Jacquemard · Lambesc
Informations pratiques
Le trésor volé de Madame de Sévigné ! 19 et 20 septembre Jacquemard Bouches-du-Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
En venant rendre visite à sa fille à Lambesc, le coffre de la marquise est volé en pleine nuit ! Depuis, la légende raconte que le trésor se trouve toujours à Lambesc… Seras-tu celui ou celle qui le retrouvera ?
Jeu familial à partir de 6 ans, limité à 30 départs – Les mineurs doivent être accompagnés d’un parent.
Jacquemard Rue Grande 13410 Lambesc Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
En venant rendre visite à sa fille à Lambesc, le coffre de la marquise est volé en pleine nuit ! Depuis, la légende raconte que le trésor se trouve toujours à Lambesc… Seras-tu celui ou celle qui le …
©Lefebvre
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