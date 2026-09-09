Le trésor volé de Madame de Sévigné !, Jacquemard, Lambesc

Informations pratiques

Le trésor volé de Madame de Sévigné ! 19 et 20 septembre Jacquemard Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

En venant rendre visite à sa fille à Lambesc, le coffre de la marquise est volé en pleine nuit ! Depuis, la légende raconte que le trésor se trouve toujours à Lambesc… Seras-tu celui ou celle qui le retrouvera ?

Jeu familial à partir de 6 ans, limité à 30 départs – Les mineurs doivent être accompagnés d’un parent.

Jacquemard Rue Grande 13410 Lambesc Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

En venant rendre visite à sa fille à Lambesc, le coffre de la marquise est volé en pleine nuit ! Depuis, la légende raconte que le trésor se trouve toujours à Lambesc… Seras-tu celui ou celle qui le …

©Lefebvre