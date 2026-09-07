Le Triangle d’or, Les Visiteurs du Soir, Valbonne

Informations pratiques

Le Triangle d’or Vendredi 18 septembre, 20h30 Les Visiteurs du Soir Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T20:30:00+02:00 – 2026-09-18T21:58:00+02:00

Fin : 2026-09-18T20:30:00+02:00 – 2026-09-18T21:58:00+02:00

Les Visiteurs du Soir Salle des Fêtes, Le Pré des Arts, Valbonne Valbonne 06560 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur https://www.lesvisiteursdusoir.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0024#showmovie?id=HOTSS »}]

Cycle « sous emprise » – Pour gagner sa vie, Laura accepte un emploi au service de Souria. Installée dans un hôtel particulier du triangle d’or par son amant, un riche prince saoudien, Souria vit dan… Les Visiteurs du Soir Le Triangle d’or