Le tribunal judicaire de Saverne : une histoire de justice et de mémoire, Tribunal judiciaire, Saverne

Informations pratiques

Le tribunal judicaire de Saverne : une histoire de justice et de mémoire Vendredi 18 septembre, 18h30 Tribunal judiciaire Bas-Rhin

Attention nombre de places limitées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T18:30:00+02:00 – 2026-09-18T20:30:00+02:00

Fin : 2026-09-18T18:30:00+02:00 – 2026-09-18T20:30:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le tribunal judiciaire de Saverne vous invite à une conférence consacrée à l’histoire de ce lieu emblématique de la cité.

Animée par Pascal Schneider, historien contemporain, spécialiste du national-socialisme, professeur de lycée et chercheur associé au Centre Marc Bloch depuis 2016, cette conférence proposera un regard historique sur l’évolution du tribunal et sur les événements qui ont marqué son histoire.

À travers les siècles, le palais de justice de Saverne a accompagné les grandes transformations politiques et judiciaires de l’Alsace. Son architecture, les périodes d’occupation, le fonctionnement de la justice en temps de guerre, les enjeux de la Libération ou encore les femmes et les hommes qui ont fait vivre cette institution constituent autant de thèmes qui pourront être abordés au fil de cette rencontre.

Entre patrimoine, histoire et mémoire, cette conférence offrira l’occasion de porter un nouveau regard sur un édifice emblématique de Saverne et sur le rôle qu’il a joué dans l’histoire locale.

Une invitation à découvrir autrement un lieu chargé d’histoire, au cœur des Journées européennes du patrimoine.

Tribunal judiciaire 7 rue du tribunal 67700 Saverne Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est 03.88.71.61.51 L’existence d’une juridiction dans la ville de Saverne remonte au XVème siècle, à l’époque où, en 1417, l’évêque Guillaume II de Diest choisit Saverne pour résidence et y installa la régence épiscopale.

Ce tribunal était une cour d’appel (Appellhof), auquel s’adressaient en deuxième instance dix offices, nombre de villes et de corporations, et qui n’avait au-dessus de lui que la chambre impériale, puis, à partir de la suzeraineté française, le conseil souverain d’Alsace en tant qu’instance suprême.

Le ressort de cette juridiction d’appel comprenait sept bailliages du Bas-Rhin, trois bailliages du Haut-Rhin et les magistratures et prévôtés de dix-sept villes.

Aujourd’hui, le ressort du tribunal judiciaire de Saverne compte 205 communes sur la partie Ouest du Bas-Rhin. Accès au centre ville piétonnier. Stationnement à proximité, au parking des dragons via la route de Paris et le parking des bosquets à l’arrière du Château des Rohan via le quai du château.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le tribunal judiciaire de Saverne vous invite à une conférence consacrée à l’histoire de ce lieu emblématique de la cité.

©Tribunal judiciaire de Saverne