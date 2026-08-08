Informations pratiques

Le Trompe-l’œil à travers l’histoire par Carolus, pionnier du « street art » en Suisse, artiste aujourd’hui installé en Dordogne 18 – 20 septembre Le Moulin d’Eymet Dordogne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T15:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Qui mieux que Carolus, artiste européen, pionnier du « street art » en Suisse, aujourd’hui installé en Dordogne, pour nous faire découvrir ce mouvement artistique, héritier des premières peintures rupestres de notre région ?

Pour les Journées Européennes du Patrimoine 2026, le Moulin d’Eymet est honoré de pouvoir fêter avec lui 40 années d’une carrière riche qui l’a conduit à créer peintures et trompe-l’œil pérennes dans l’espace publique tout autour du monde.

D’autant que Carolus, a participé activement à la « renaissance » du Moulin d’Eymet en 2025.

Pour la réouverture en mars, Carolus a exposé au moulin ses grands personnages du Moyen-Âge. Pour les Journées Européennes des Moulins en mai, il y a peint Jeanne de Toulouse, fondatrice avec Alphonse de Poitiers de la bastide d’Eymet. En mai toujours, il a réalisé un grand kolam sur le sol du rez-de-chaussée du moulin, ces peintures de sol typiques de l’Inde qui apportent prospérité aux nouveaux lieux. Il a réalisé deux ateliers de pochoirs et de peinture à partir de sa série des pommes-terre et pour une grande fresque de la biodiversité. Enfin, en décembre, il a installé son exposition de d’œuvres sur Saint Nicolas et le Père Noël, laquelle a permis de réenchanter le Moulin d’Eymet pour les fêtes de fin d’année.

Au programme des trois jours des JEP 2026 : vernissage de l’exposition de photos des œuvres réalisées par Carolus, projection de vidéos sur la création de ses trompe-l’œil, exposé et rencontre avec l’artiste sur son œuvre et sur l’histoire du street art.

+ d’infos : sur Facebook/Le Moulin d’Eymet

Le Moulin d’Eymet 2, quai de la navigation 24500 Eymet Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 (0)6 95 02 32 35 https://www.lemoulindeymet.com https://www.facebook.com/lemoulindeymet/ Découvrez le Moulin d’Eymet, un ancien moulin à eau seigneurial du XIIIe siècle engagé dans une nouvelle aventure. Après avoir produit de la farine pendant près de huit siècles, jusqu’en 1988, ce patrimoine emblématique de la Dordogne se réinvente aujourd’hui en tiers-lieu dédié à l’alimentation durable, à la biodiversité et à la création.

Porté par l’engagement de ses bénévoles, le site accueille un café-boutique associatif qui valorise les producteurs locaux et favorise les rencontres entre habitants et visiteurs autour d’animations participatives, d’ateliers et d’événements conviviaux.

À travers ce projet de sauvegarde et de reconversion, le Moulin d’Eymet retrouve une nouvelle vocation : celle d’un lieu vivant, créatif et solidaire, où patrimoine, écologie et convivialité se conjuguent au quotidien. Situé en bord de rivière, à deux pas du centre de la bastide d’Eymet et juste à côté d’un grand parking ombragé.

Qui mieux que Carolus, artiste européen, pionnier du « street art » en Suisse, aujourd’hui installé en Dordogne, pour nous faire découvrir ce mouvement artistique, héritier des premières peintures de…

©Carolus