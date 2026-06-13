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Le Trophée Route du Rhum Mairie de Miniac-Morvan Miniac-Morvan

Le Trophée Route du Rhum Mairie de Miniac-Morvan Miniac-Morvan

Le Trophée Route du Rhum Mairie de Miniac-Morvan Miniac-Morvan lundi 27 juillet 2026.

Lieu : Mairie de Miniac-Morvan

Adresse : Place de la Mairie, 35540 MINIAC-MORVAN

Ville : Miniac-Morvan

Début : lundi 27 juillet 2026

Fin : lundi 27 juillet 2026

Le Trophée Route du Rhum Mairie de Miniac-Morvan Miniac-Morvan 27 – 31 juillet

présenté dans notre commune

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-27T08:30:00.000+02:00
Fin : 2026-07-31T17:00:00.000+02:00

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Mairie de Miniac-Morvan Place de la Mairie, 35540 MINIAC-MORVAN Miniac-Morvan


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