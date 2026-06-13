Le Trophée Route du Rhum Mairie de Miniac-Morvan Miniac-Morvan
Le Trophée Route du Rhum Mairie de Miniac-Morvan Miniac-Morvan lundi 27 juillet 2026.
Le Trophée Route du Rhum Mairie de Miniac-Morvan Miniac-Morvan 27 – 31 juillet
présenté dans notre commune
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-27T08:30:00.000+02:00
Fin : 2026-07-31T17:00:00.000+02:00
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Mairie de Miniac-Morvan Place de la Mairie, 35540 MINIAC-MORVAN Miniac-Morvan
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