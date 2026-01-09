Le Vaugueux et l’église Saint-Pierre | RDV Découverte Office de Tourisme de Caen la mer Caen

Le Vaugueux et l’église Saint-Pierre | RDV Découverte

Début : 2026-03-10 14:00:00

fin : 2026-03-10 16:00:00

2026-03-10

Saint Pierre, implantée au centre vital de la ville, est la principale réalisation caennaise de la seconde partie du Moyen Âge. Elle joue harmonieusement sur la transition du Gothique rayonnant, flamboyant et Renaissance ; ses sculpteurs ont su orner avec exubérance écoinçons et ogives à la demande des grands négociants du quartier.

Une visite menée Par Hélèna Thybert.

Informations pratiques

Le nombre de places étant limité, la réservation est indispensable. Aucune billetterie sur place le jour de la visite, paiement obligatoire à la réservation.

La billetterie ouvre le 14 janvier 2026, en ligne et dans les bureaux d’informations touristiques de Caen et Ouistreham. .

Saint Pierre, located in the heart of the city, is Caen’s most important architectural achievement of the second half of the Middle Ages. Come and discover or rediscover the history and architecture of this emblematic Caen monument.

