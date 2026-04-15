Le végétal dans tout ses états, Lycée Hôtelier Christian Antou, Saint-Paul

Le végétal dans tout ses états Jeudi 16 avril, 09h00 Lycée Hôtelier Christian Antou La Réunion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-16T07:00:00+02:00 – 2026-04-16T14:00:00+02:00

Fin : 2026-04-16T07:00:00+02:00 – 2026-04-16T14:00:00+02:00

Organisation d’une semaine dédiée au végétal dans les métiers de l’hôtellerie-restauration sur l’ile de la Réunion, incluant des masterclass animées par des chefs réunionnais et mauriciens, ouvertes aux élèves, apprentis, enseignants, formateurs et professionnels et un concours. La Battle Gastronomique Peï est un concours pédagogique initié en 2024 par les équipes du Lycée Hôtelier Christian Antou. Il vise à valoriser la gastronomie réunionnaise et les métiers de la cuisine et du service, à travers un format compétitif favorisant l’excellence, la créativité et le travail en équipe.

Lycée Hôtelier Christian Antou 63 Rue Auguste Vinson, Saint-Paul 97460, La Réunion Saint-Paul 97460 La Réunion La Réunion [{« type »: « email », « value »: « nicolas.lemoisson@ac-reunion.fr »}]

Organisation de master class et d’un concours à destination des métiers de la salle et de la cuisine sur 3 jours Cuisine tourisme