LE VENDREDI de l’art, Médiathèque José Cabanis, Toulouse

Informations pratiques

LE VENDREDI de l’art Vendredi 25 septembre, 17h30 Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-25T17:30:00+02:00 – 2026-09-25T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-25T17:30:00+02:00 – 2026-09-25T19:00:00+02:00

Rencontre avec Manuel Pomar, artiste, cofondateur et responsable de la programmation de Lieu-Commun vendredi 25 septembre de 17h30 à 19h.

Le Lieu-Commun artist run space : des origines au futur, récit en images d’un des cofondateurs

Médiathèque José Cabanis – Pôle Art

Médiathèque José Cabanis 1 All Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse Toulouse 31506 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie

Rencontre avec Manuel Pomar