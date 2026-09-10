LE VENDREDI de l’art, Médiathèque José Cabanis, Toulouse
vendredi 25 septembre 2026 · Médiathèque José Cabanis · Toulouse
Informations pratiques
LE VENDREDI de l’art Vendredi 25 septembre, 17h30 Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-25T17:30:00+02:00 – 2026-09-25T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-25T17:30:00+02:00 – 2026-09-25T19:00:00+02:00
Rencontre avec Manuel Pomar, artiste, cofondateur et responsable de la programmation de Lieu-Commun vendredi 25 septembre de 17h30 à 19h.
Le Lieu-Commun artist run space : des origines au futur, récit en images d’un des cofondateurs
Médiathèque José Cabanis – Pôle Art
Médiathèque José Cabanis 1 All Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse Toulouse 31506 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie
Rencontre avec Manuel Pomar
À voir aussi à Toulouse (Haute-Garonne)
- Trajectoire vers l’Emploi, Médiathèque des Izards, Toulouse 10 septembre 2026
- Réplique(s) et variations institut supérieur des arts et du design de Toulouse Toulouse 10 septembre 2026
- ILYUN BÛRKEV (PIANO AUX JACOBINS) Place des Jacobins Toulouse 10 septembre 2026
- TENTATIVE DE RÉUNIFICATION CORÉENNE PAR L’AMOUR, LA CARESSE… ET L’ARGENT ! Place Toulouse 10 septembre 2026
- ECHO JAZZ LE TAQUIN Toulouse 10 septembre 2026