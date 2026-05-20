Brécy

LE VENT DU CONNEMARA

6 Rue Saint-Firmin Brécy Cher

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 20:00:00

fin : 2026-06-13 22:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Les comédiens jeunes et adultes de l’ATG présentent LE VENT DU CONNEMARA

L’île du bout du Monde par les jeunes le samedi 6 juin à 20h00

Une création théâtrale à découvrir

De la côte Ouest frappée par les vents aux lisières des forêts, guidés par les moines et bousculés par les vikings.

Des terres Irlandaises aux pays Bretons, rythmées par les saisons

fêtes traditionnelles, métamorphoses

L’île du bout du Monde par les jeunes 0 .

6 Rue Saint-Firmin Brécy 18220 Cher Centre-Val de Loire +33 6 12 41 27 42 atgbourges@gmail.com

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English :

Young and adult actors from the ATG present: LE VENT DU CONNEMARA ( THE WIND OF CONNEMARA )

L’île du bout du Monde by young people on Saturday June 6 at 8:00 pm

L’événement LE VENT DU CONNEMARA Brécy a été mis à jour le 2026-05-20 par GITES DE FRANCE CHER