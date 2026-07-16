Le Vertige de l’Envers par la Cie L’Envolée Cirque, Villa Savoye, Poissy

Informations pratiques

Le Vertige de l’Envers par la Cie L’Envolée Cirque Samedi 18 juillet, 11h30 Villa Savoye Yvelines

Spectacle gratuit en accès libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-18T11:30:00+02:00 – 2026-07-18T12:30:00+02:00

Fin : 2026-07-18T11:30:00+02:00 – 2026-07-18T12:30:00+02:00

Acrobates aériens, magiciens et jongleurs entraîneront les spectateurs dans un univers où les lois de la gravité s’inversent et se dilatent. Sens et émotions s’en trouveront bouleversés dans une parenthèse onirique et hors du temps. Loin des filtres de la réalité virtuelle et des écrans, les jeunes spectateurs seront amenés à se laisser aller à l’émerveillement. Une invitation à rêver les yeux ouverts.

Villa Savoye 82 rue de Villiers 78300 Poissy Poissy 78300 Yvelines Île-de-France https://www.villa-savoye.fr/

L’Envolée Cirque à la Villa Savoye

© Le Vertige de l’envers