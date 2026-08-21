Le véto libraire, Médiathèque Les Maximes, La Rochefoucauld-en-Angoumois

Informations pratiques

Le véto libraire Vendredi 2 octobre, 18h30, 19h00 Médiathèque Les Maximes Charente

limité à 50 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T18:30:00+02:00 – 2026-10-02T19:00:00+02:00

Fin : 2026-10-02T19:00:00+02:00 – 2026-10-02T19:30:00+02:00

Soirée spéciale à la médiathèque

Le véto Libraire Cie Les Barbues

Depuis que les bibliothèques sont informatisées, de mystérieux virus circulent dans les rayonnages et contaminent les livres : les mots disparaissent, les personnages s’égarent, les pages se tâchent et les couvertures en cuir ont des maladies de peau.

L’ampleur de la contamination est telle que les consignes de quarantaine sont implacables : il faut abattre tous les livres, et les brûler pour éradiquer le mal…

À moins de faire appel au seul spécialiste capable de soigner la terrible maladie : le Véto Libraire.

Médiathèque Les Maximes 1 Rue des Tanneurs 16110 La Rochefoucauld-en-Angoumois La Rochefoucauld-en-Angoumois 16110 La Rochefoucauld Charente Nouvelle-Aquitaine 0517205522 http://www.lescarmes.org

Biblis en folie 2026

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