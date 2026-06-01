Le Vieux Lyon secret: entre Renaissance et 18ème siècle, suivez votre guide costumée et redécouvrez des lieux cachés (traboules et miraboules), Place des Terreaux, Lyon

Le Vieux Lyon secret: entre Renaissance et 18ème siècle, suivez votre guide costumée et redécouvrez des lieux cachés (traboules et miraboules) 18 et 19 septembre Place des Terreaux Métropole de Lyon

Limité à 25 personnes, gratuit pour les enfants de 0-14 ans, Tarif préférentiel avec le code JEP30VLS (soit 15,4€ après l’utilisation du code), réservation obligatoire dès le 1er septembre sur le site www.racontemoilyon.fr / Onglet « visite guidée »

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:45:00+02:00 – 2026-09-18T11:45:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:45:00+02:00 – 2026-09-19T11:45:00+02:00

Suivez la très distinguée Mme de Monterrad, dont la famille fait commerce dans la soie. Découvrez le Lyon du 18e siècle avec les nouvelles constructions de Soufflot et sa loge du Change, les prémices de la Grande Révolte des ouvriers de la soie ou les derniers travaux de la Cathédrale Saint-Jean.

Entre deux conseils beauté, elle vous fera également découvrir des cours intérieures d’anciens hôtels particuliers datant de la Renaissance, vestiges d’une période de faste.

La visite débutera Place des Terreaux (DEVANT l’entrée du musée des Beaux Arts), pour se poursuivre dans le Vieux Lyon en empruntant le pont de la Feuillée. Après un clin d’œil à la colline de Fourvière, vous découvrirez notamment, la rue Lainerie puis la rue Juiverie qui a été la plus belle rue du Vieux Lyon.

Loin de la foule, vous emprunterez des traboules méconnues et des cours intérieures cachées uniquement accessibles le matin.

Place des Terreaux Place des Terreaux 69001 Lyon Lyon 69001 Terreaux Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

Suivez la très distinguée Mme de Monterrad, dont la famille fait commerce dans la soie. Découvrez le Lyon du 18e siècle avec les nouvelles constructions de Soufflot et sa loge du Change, les prémices…

©Patrick Bafon Photography