Le village de Noël HAPI Griesheim-sur-Souffel
samedi 28 novembre 2026 · Griesheim-sur-Souffel
Informations pratiques
Griesheim-sur-Souffel
Le village de Noël HAPI
17 rue principale Griesheim-sur-Souffel Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
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Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-11-28 11:00:00
fin : 2026-11-29 18:00:00
Date(s) :
2026-11-28 2026-11-29
L’association HAPI vous propose cette année encore son Village de Noël.
A l’intérieur, au chaud, dans le Centre Culturel vous découvrirez de nombreux exposants (artisans, artistes indépendants, producteurs, associations) et des animations pour les enfants contes de Noël, ateliers Bredele, venue du Père Noël et du Christkindel. A l’extérieur, sous tente auront lieu des concerts ! Restauration sur place.
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17 rue principale Griesheim-sur-Souffel 67370 Bas-Rhin Grand Est christian.biller67370@gmail.com
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L’événement Le village de Noël HAPI Griesheim-sur-Souffel a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg
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