Le village de noël Saint-Jean-de-Luz
samedi 28 novembre 2026 · Saint-Jean-de-Luz
Informations pratiques
Saint-Jean-de-Luz
Le village de noël
Place Foch Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-28 10:00:00
fin : 2026-11-28 19:00:00
Date(s) :
2026-11-28
La ville de Saint-Jean-de-Luz est heureuse d’annoncer la deuxième édition de son village
de Noël ! Venez partager un moment unique entre amis ou en famille. Commerçants, restaurateurs et une vingtaine d’exposants vous accueilleront dans une ambiance féerique, mettant à l’honneur l’artisanat local, les saveurs régionales et les créations. .
Place Foch Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 03 16
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English : Le village de noël
L’événement Le village de noël Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme Pays Basque
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