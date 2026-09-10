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AGENDA · Le Mans

Le village des créateurs Le Mans

samedi 19 septembre 2026 · Le Mans

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
12:00:00
Adresse
Place de la République
Ville
72000 Le Mans
Département
Sarthe
Tarif

Le Mans

Le village des créateurs

Place de la République Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 12:00:00
fin : 2026-10-10 20:00:00

Date(s) :
2026-09-19 2026-10-10 2026-11-07

Village de créateurs venez découvrir des créateurs, producteurs et artisans locaux !
1 fois par mois, Place de la République. Retrouvez une vingtaine de producteurs et artisans Sarthois sous forme d’un petit village.   .

Place de la République Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire   david.stellie@neuf.fr

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English :

Designers’ village: come and discover local designers, producers and craftspeople!

L’événement Le village des créateurs Le Mans a été mis à jour le 2026-08-21 par CDT72

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