Le Village des Possibles ! Mail François Mitterrand Rennes Dimanche 26 avril, 13h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Le Village des Possibles revient à Rennes ! Deux jours pour se retrouver, se former, débattre et renforcer nos luttes écologiques, sociales et démocratiques. Alternatiba Rennes vous invite à un événe…

Le Village des Possibles revient à Rennes les 25 et 26 avril 2026 !

Deux jours pour se retrouver, se former, débattre, créer des liens et renforcer nos luttes écologiques, sociales et démocratiques.

Alternatiba Rennes vous invite à un événement ouvert et populaire mêlant formations, animations, ateliers, stands associatifs, mais aussi moments festifs pour faire vivre nos résistances.

**4 parcours thématiques tout au long du week-end :**

* Dynamiques associatives

* Les alternatives face au système

* La politique locale c’est fantastique!

* Lutte contre l’extrême droite

Concerts pour se retrouver et célébrer nos luttes.

Restauration sur place (options accessibles et conviviales).

Que vous soyez militante ou militant de longue date, membre d’une association, ou simplement curieuse et curieux de vous engager, le Village des Possibles est un espace pour apprendre, s’organiser et construire ensemble.

Venez nombreuses et nombreux, partagez l’événement et faites circuler l’info !

**Programme du dimanche 26 avril**

_**Grande scène**_

13h – 13h45 : Anoush – Spectacle

14h – 15h30 : S’organiser hors des banques : micro crédit, financement participatif, monnaie citoyenne… – Conférence

Face au contrôle des banques et des grands acteurs financiers sur l’économie et à l’utilisation délétère de l’argent placé (énergies fossiles, financement du génocide à gaza), certaines alternatives se démocratisent et d’autres peinent à exister : microcrédit, caisses solidaires, financement participatif, monnaies locales ou fonds autogérés… Ces outils ne sont pas seulement financiers : ils posent la question du pouvoir sur l’argent et de la solidarité.

15h30 – 16h : Swing troubadour – Spectacle

16h – 17h30 : Libertés associatives : les associations en danger – Conférence

Dans un contexte marqué par la montée de l’extrême droite, la restriction des libertés publiques et la précarisation des financements, comment les associations peuvent-elles préserver leur indépendance, lutter contre les inégalités et les discriminations, et renforcer leur rôle de contre-pouvoir ?

_**Petite scène**_

14h – 15h30 : Tour des résistances en Bretagne – Table ronde

Comment faire front commun sur notre territoire pour mettre en échec l’extrême droite, ses réseaux et ses alliés financiers ? En croisant les récits de celles et ceux qui occupent le terrain et en partageant les initiatives antifascistes locales, cette table ronde explorera la force du “faire bloc” et nous invitera à rejoindre les luttes qui protègent nos biens communs.

15h30 – 16h : Ciboulette, Crieuse publique – Spectacle

16h – 17h30 : Les logiciels libres contre les GAFAM – Conférence

Les grandes entreprises de la tech et les milliardaires qui les dirigent concentrent aujourd’hui un pouvoir immense sur nos vies, nos données et nos modes d’organisation. Cette domination et la dépendance associée posent de nombreuses questions, notamment sur le respect de la vie privée, les libertés individuelles et la menace du technofascisme.

Face à cela, les logiciels libres et les communs numériques constituent des alternatives politiques majeures, défendant l’autonomie, le partage et le contrôle collectif des outils. Mais comment dépasser le cercle des initiés et rendre ces outils accessibles au plus grand nombre ?

_**Espace jardin**_

14h – 15h30 : La démocratie en chantier : les listes citoyennes face au réel – Table ronde

Ils et elles ne sont ni élues ou élus de carrière, ni professionnelles et professionnels de la politique.

Ce sont des habitantes et habitants qui ont décidé de s’engager pour leur commune.

À travers des témoignages courts, des membres de listes citoyennes racontent.

16h – 17h30 : Investir la politique locale, oui ou non ? avec A2C – Atelier

Et en parallèle de 14h à 19h des stands associatifs et militants sur le village :

Attac, Urgence Palestine, front de mères, Oxfam, A2C, L214, France Nature Environnement, Collectif SSA, EERB, Cœurs résistants, MAR, Séisme, LDH, HOP, Fresque des Possibles, Terres de Liens, Cigales de Bretagne, Galleco, Comité rennais des soulèvements de la terre, Breizhicoop, La Nef, Amap d’armorique, Sentience, Printemps citoyen, Collectif de soutien aux victimes des pesticides, La bonne assiette, La Nef….

Des stands d’artisans et des propositions pour vous restaurer seront également disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-26T13:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-26T18:00:00.000+02:00

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fetedespossiblesrennes@riseup.net https://fete-des-possibles.org/rdv/village-des-possibles-2026/

Mail François Mitterrand Mail François Mitterrand, Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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