Le vitrail, du patrimoine historique à la modernité Archives Départementales de Loire-Atlantique Nantes
Le vitrail, du patrimoine historique à la modernité Archives Départementales de Loire-Atlantique Nantes mardi 2 juin 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-06-02 18:00 – 19:30
Gratuit : oui Entrée libre Entrée libre à partir de 17h45 dans la limite des places disponibles. Passé l’horaire de début ou en cas de jauge atteinte, l’accès à la salle de conférences n’est plus assuré. Tout public, Adulte, Senior
Conférence histoirepar Hélène Espie, vitrailliste, atelier du vitrail. Art ancestral florissant au Moyen Âge, le vitrail a également trouvé sa place aux côtés des autres arts décoratifs pour embellir maisons prestigieuses, immeubles de style, et aujourd’hui lieux divers et variés.Hélène Espie propose une approche historique et artistique de l’univers du vitrail, à la découverte d’un métier d’art mêlant maîtrise technique et créativité. En partenariat avec l’association Nantes Renaissance.
Archives Départementales de Loire-Atlantique Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000
02 51 72 93 20 https://archives.loire-atlantique.fr/ archives@loire-atlantique.fr https://archives.loire-atlantique.fr/44/le-vitrail-du-patrimoine-historique-a-la-modernite/INFOLOC-8791384?dateIndex=0
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