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Le voyage de Wolfgang – Festival Handiclap Esplanade des Riveurs Nantes

Le voyage de Wolfgang – Festival Handiclap Esplanade des Riveurs Nantes

Le voyage de Wolfgang – Festival Handiclap Esplanade des Riveurs Nantes dimanche 24 mai 2026.

Lieu : Esplanade des Riveurs

Adresse : Parc des Chantiers - près des Machines de l'Ile

Ville : 44200 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : 2026-05-24

Fin : 2026-05-24

Heure de début : 11:00

Tarif : 5 € à 12 € 12 € tarif plein - 8 € tarif réduit - 5 € tarif très réduit Billetterie en ligne sur handiclap.fr/billetterie

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-24 11:00 – 12:00
Gratuit : non 5 € à 12 € 12 € tarif plein – 8 € tarif réduit – 5 € tarif très réduit Billetterie en ligne sur handiclap.fr/billetterie Tout public, Jeune Public, En famille – Age minimum : 6 et Age maximum : 99 

Opéra enchantée – par la Compagnie Tel Jour Telle Nuit Spectacle en audiodescription Spectacle pour voix, accordéon et viole de gambe, « Le Voyage de Wolfgang » conte l’histoire d’un enfant, fils du soleil et de la lune, qui part à la découverte du monde. Cet enfant, c’est Wolfgang. Au fil des saisons, ses espoirs, ses doutes et ses joies sont dits par sa musique intérieure. De la Flûte enchantée à Cosi fan Tutte, en passant par la Petite musique de nuit et la Marche turque, « Le Voyage de Wolfgang » est un voyage à travers la musique de Mozart. Conception, livret, soprano et viole de gambe : Marie-Bénédicte SouquetArrangements et accordéon : Pierre CussacMise en scène : Guillaume Gatteau Tout public à partir de 6 ans Durée du spectacle : 30 min.suivi de 30 min. de discussion Représentation sous chapiteau

Esplanade des Riveurs Île de Nantes Nantes 44200

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