Informations pratiques

Guérande

Le Voyage fantastique à travers l’art de John Howe

Porte Saint-Michel Guérande Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13

fin : 2026-09-02

Date(s) :

2026-07-13 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-20 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-25 2026-07-26 2026-07-27 2026-07-28 2026-07-29 2026-07-30 2026-07-31 2026-08-01

Artiste de renommée internationale, John Howe a donné vie à l’univers de J. R. R. Tolkien et participé à la création visuelle des trilogies cultes Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit réalisées par Peter Jackson.

Portée par CapAtlantique La Baule-Guérande Agglo et pensée spécialement pour le territoire par les commissaires d’exposition Diane et Jean-Jacques Launier, l’exposition entraîne le public dans un voyage artistique réparti sur 3 sites culturels à Guérande, Herbignac et Batz-sur-Mer.

Près de 150 œuvres, dessins et peintures, originales ou numériques, y dévoilent les thèmes chers à l’artiste légendes anciennes, paysages mythiques et mondes fantastiques.

Un parcours entre art et histoire, qui met en dialogue l’univers de John Howe avec des sites patrimoniaux emblématiques. Vous êtes invités à découvrir les lieux tout autant que les œuvres !

Organisez votre parcours et découvrez tous les lieux sur voyages-fantastiques.cap-atlantique.fr

Pour en savoir plus sur les événements majeurs, c’est par ici

L’exposition La nature souveraine au Château de Ranrouët à Herbignac

L’exposition dans le sillage des légendes arthuriennes à Batz-sur-Mer

L’exposition Châteaux, Cités et Forteresses à Guérande

La projection sur les remparts de Guérande .

Porte Saint-Michel Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 55 05 05 porte.saintmichel@ville-guerande.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Le Voyage fantastique à travers l’art de John Howe Guérande a été mis à jour le 2026-07-10 par ADT44