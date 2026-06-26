Le Voyage Immobile Le Bâtiment à Modeler (BAM) Rennes
Le Voyage Immobile Le Bâtiment à Modeler (BAM) Rennes mercredi 1 juillet 2026.
LE VOYAGE IMMOBILE REVIENT!
Dans le cadre de Cet Été à Rennes, Aminti vous propose de nombreuses activités pour profiter de l’été sur le pas de votre porte! Des ateliers réalisation vidéo, des ateliers radio… et bien plus encore! La programmation complète est à retrouver sur aminti.fr
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