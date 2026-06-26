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Le Voyage Immobile Le Bâtiment à Modeler (BAM) Rennes

Le Voyage Immobile Le Bâtiment à Modeler (BAM) Rennes

Le Voyage Immobile Le Bâtiment à Modeler (BAM) Rennes mercredi 1 juillet 2026.

Lieu : Le Bâtiment à Modeler (BAM)

Adresse : 2 rue André Trasbot

Ville : 35000 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : mercredi 1 juillet 2026

Fin : lundi 31 août 2026

Tarif : Gratuit

LE VOYAGE IMMOBILE REVIENT!
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