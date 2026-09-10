Le Welcome Event Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-30 18:30 – 23:00

Gratuit : oui Gratuit sur présentation de la carte étudiant Etudiant

La Ville de Nantes organise chaque année une soirée d’accueil pour souhaiter la bienvenue aux étudiants internationaux et étudiants nouvellement arrivés à Nantes.Rendez-vous le jeudi 1er octobre de 18h30 à 23h au Welcolme Event. Une soirée de musique, de visites et de découvertes pour souhaiter la bienvenue à Nantes à tous les étudiants internationaux et nouveaux étudiants, dans le cadre exceptionnel du Château des ducs de Bretagne.Au programme :????un village international des partenaires et associations étudiantes avec un accueil des étudiants internationaux par ESN Nantes????des propositions de visites gratuites pour découvrir le patrimoine culturel nantais (musée d’Histoire de nantes et exposition Expression(s) décoloniale(s)????accès à la nocture du Château « Chants d’ici et d’ailleurs »????des ateliers d’initiation à des para-sports par l’association des étudiants en STAPS????des DJ sets et un concert du groupe Mollyshines (rock)

Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes Centre-ville Nantes 44000

08 11 46 46 44 https://www.chateaunantes.fr/



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