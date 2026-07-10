Le West Tour Centre socioculturel des Bourderies Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-28 –

Gratuit : oui Tout public

C’est désormais un rendez-vous immanquable pour fêter la fin de l’été en musique avec une série de concerts avec les centres Accoord. Cette année c’est l’association Dekonou qui vient nous faire danser en musique !Des ateliers seront proposés en amont de la soirée.Le 27 août au centre de Bellevue et le 28 août au Bourderies.

Centre socioculturel des Bourderies Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 46 41 46 http://www.accoord.fr/les-centres/ouest/bourderies bourderies@accoord.fr



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