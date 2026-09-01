Le Zigzag fête ses 3 ans Zigzag Café Jaillans
vendredi 11 septembre 2026 · Zigzag Café · Jaillans
Informations pratiques
Jaillans
Le Zigzag fête ses 3 ans
Zigzag Café 85 place du 19 Mars 1962 Jaillans Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 19:30:00
fin : 2026-09-11
Date(s) :
2026-09-11
3 ans déjà… et évidemment, on ne pouvait pas laisser passer ça sans faire la fête avec vous !
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Zigzag Café 85 place du 19 Mars 1962 Jaillans 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 47 21 15
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English :
3 years already? And of course, we couldn’t let this go by without celebrating with you!
L’événement Le Zigzag fête ses 3 ans Jaillans a été mis à jour le 2026-08-24 par Valence Romans Tourisme
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