Le zoo des tout petits Divadlo Théâtre Marseille 5e Arrondissement
mardi 27 octobre 2026 · Divadlo Théâtre · Marseille 5e Arrondissement
Informations pratiques
Marseille 5e Arrondissement
Le zoo des tout petits
Mardi 27 octobre 2026 à partir de 10h. Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-27 10:00:00
fin : 2026-10-27
Date(s) :
2026-10-27
Le Divadlo se veut être l’un des pionniers sur Marseille en matière de spectacles très jeune public.Enfants
Le zoo des tout petits”, c’est la folle aventure de Sébastien qui cherche du travail et qui se retrouve du jour au lendemain gardien au zoo, lui qui n’a aucune expérience avec les animaux ! Il prend alors son courage à deux mains et part avec les spectateurs à la rencontre des pensionnaires du zoo. Là, les péripéties commencent la tortue a mangé des balles, l’otarie est affamée, le crocodile a mal aux dents et le lion a le moral dans les chaussettes ! Un spectacle plein d’humour, rythmé par la magie et la participation des enfants. .
Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Divadlo aims to be one of Marseille’s pioneers in the field of performances for very young audiences.
L’événement Le zoo des tout petits Marseille 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-24 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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