Lea Maria Fries Salle Paul-Fort Nantes
mercredi 7 octobre 2026 · Salle Paul-Fort · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-10-07 20:30 – 22:00
Gratuit : non de 13€ à 18€ Adulte
Avec sa voix expressive et son approche audacieuse, Lea Maria Fries s’est imposée sur la scène internationale, mélangeant habilement des mélodies sophistiquées et des rythmes organiques. Elle présente son premier album Cleo, composant l’essentiel de la musique et les textes des chansons. Cette oeuvre profonde et délicate est chargée d’histoires ; elle raconte la quête intime d’une artiste vers son avenir avec assurance, maturité et sensibilité. Ce projet marque un nouveau chapitre dans sa carrière, reflétant à la fois son évolution artistique et son engagement en faveur d’une musique libre et sans compromis.En coproduction avec Pannonica.
Salle Paul-Fort Nantes 44000
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