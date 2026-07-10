UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Nantes99vues

Lea Maria Fries Salle Paul-Fort Nantes

mercredi 7 octobre 2026 · Salle Paul-Fort · Nantes

Lea Maria Fries Salle Paul-Fort Nantes

Informations pratiques

Début
mercredi 7 octobre 2026
Fin
mercredi 7 octobre 2026
Heure de début
20:30
Lieu
Salle Paul-Fort
Adresse
9 rue Basse Porte, Nantes
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
de 13€ à 18€

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-07 20:30 – 22:00
Gratuit : non de 13€ à 18€ Adulte 

Avec sa voix expressive et son approche audacieuse, Lea Maria Fries s’est imposée sur la scène internationale, mélangeant habilement des mélodies sophistiquées et des rythmes organiques. Elle présente son premier album Cleo, composant l’essentiel de la musique et les textes des chansons. Cette oeuvre profonde et délicate est chargée d’histoires ; elle raconte la quête intime d’une artiste vers son avenir avec assurance, maturité et sensibilité. Ce projet marque un nouveau chapitre dans sa carrière, reflétant à la fois son évolution artistique et son engagement en faveur d’une musique libre et sans compromis.En coproduction avec Pannonica.

Salle Paul-Fort Nantes 44000

Accueil


Afficher la carte du lieu Salle Paul-Fort et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)