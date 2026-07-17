« L’eau, des sources à la mer », Musée de Saint-Dizier, Saint-Dizier
samedi 19 septembre 2026 · Musée de Saint-Dizier · Saint-Dizier
Informations pratiques
« L’eau, des sources à la mer » 19 et 20 septembre Musée de Saint-Dizier Haute-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T14:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Visite guidée de l’exposition « L’eau : des sources à la mer » : découvrez les réalisations des patients en art thérapie de l’hôpital André Breton, mais aussi les œuvres qui les ont inspirées (toutes les heures à partir de 13h30 le samedi et à 13h30 et 16h le dimanche).
Musée de Saint-Dizier 17 Rue de la Victoire, 52100 Saint-Dizier, France Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33325073150 https://www.saint-dizier.fr/sport-culture-loisirs/culture-et-musique/musee-de-saint-dizier.html Trois tombes de chefs aristocratiques francs découvertes en 2002 ; une momie précolombienne ; des ossements d’un dinosaure (Iguanodon bernissartensis), le plus grand spécimen retrouvé en France ; un ensemble important d’oiseaux naturalisés, provenant de la région, notamment de la collection de Jean-François Lescuyer.
Visite guidée de l’exposition « L’eau : des sources à la mer » : découvrez les réalisations des patients en art thérapie de l’hôpital André Breton, mais aussi les œuvres qui les ont inspirées (toutes…
©Ville de Saint-Dizier
À voir aussi à Saint-Dizier (Haute-Marne)
- Marché d’Artisans et de Producteurs Locaux Saint-Dizier 18 juillet 2026
- Atelier de l’été à Muse Saint-Dizier Saint-Dizier 29 juillet 2026
- Escapades Visite Apéro Saint-Dizier Saint-Dizier 19 août 2026
- Escapades Visite technique du Lac du Der EPTB Seine Grands Lacs Saint-Dizier 4 septembre 2026
- Escapades Visite technique du Lac du Der EPTB Seine Grands Lacs Saint-Dizier 9 septembre 2026