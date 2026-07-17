« L’eau, des sources à la mer », Musée de Saint-Dizier, Saint-Dizier

Informations pratiques

« L’eau, des sources à la mer » 19 et 20 septembre Musée de Saint-Dizier Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T14:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite guidée de l’exposition « L’eau : des sources à la mer » : découvrez les réalisations des patients en art thérapie de l’hôpital André Breton, mais aussi les œuvres qui les ont inspirées (toutes les heures à partir de 13h30 le samedi et à 13h30 et 16h le dimanche).

Musée de Saint-Dizier 17 Rue de la Victoire, 52100 Saint-Dizier, France Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33325073150 https://www.saint-dizier.fr/sport-culture-loisirs/culture-et-musique/musee-de-saint-dizier.html Trois tombes de chefs aristocratiques francs découvertes en 2002 ; une momie précolombienne ; des ossements d’un dinosaure (Iguanodon bernissartensis), le plus grand spécimen retrouvé en France ; un ensemble important d’oiseaux naturalisés, provenant de la région, notamment de la collection de Jean-François Lescuyer.

Visite guidée de l’exposition « L’eau : des sources à la mer » : découvrez les réalisations des patients en art thérapie de l’hôpital André Breton, mais aussi les œuvres qui les ont inspirées (toutes…

©Ville de Saint-Dizier