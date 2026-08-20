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L’eau source de vie : découverte de la Noria de Caméjean, Noria de camejean, Lambesc

dimanche 20 septembre 2026 · Noria de camejean · Lambesc

L’eau source de vie : découverte de la Noria de Caméjean, Noria de camejean, Lambesc

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Noria de camejean
Adresse
Chemin du camp d'eyguières, 13410 Lambesc
Ville
13410 Lambesc
Département
Bouches-du-Rhône

L’eau source de vie : découverte de la Noria de Caméjean Dimanche 20 septembre, 14h30 Noria de camejean Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Histoire de la Noria de Caméjean et de sa restauration. Une noria est un système hydraulique permettant de remonter l’eau d’un puits grâce à une roue à godets. Vous assisterez à la démonstration du fonctionnement de cette noria en parfait état de marche.
Goûter offert aux enfants

Noria de camejean Chemin du camp d’eyguières, 13410 Lambesc Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Histoire de la Noria de Caméjean et de sa restauration. Vous assisterez à la démonstration du fonctionnement de cette noria en parfait état de marche.

©Ville de Lambesc

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