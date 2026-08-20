L’eau source de vie : découverte de la Noria de Caméjean, Noria de camejean, Lambesc
dimanche 20 septembre 2026 · Noria de camejean · Lambesc
Informations pratiques
L’eau source de vie : découverte de la Noria de Caméjean Dimanche 20 septembre, 14h30 Noria de camejean Bouches-du-Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Histoire de la Noria de Caméjean et de sa restauration. Une noria est un système hydraulique permettant de remonter l’eau d’un puits grâce à une roue à godets. Vous assisterez à la démonstration du fonctionnement de cette noria en parfait état de marche.
Goûter offert aux enfants
Noria de camejean Chemin du camp d’eyguières, 13410 Lambesc Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Histoire de la Noria de Caméjean et de sa restauration. Vous assisterez à la démonstration du fonctionnement de cette noria en parfait état de marche.
©Ville de Lambesc
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