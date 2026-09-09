L’eau source de vie la Noria de Caméjean Journées du Patrimoine Noria de Camejean Lambesc

Informations pratiques

Lambesc

L’eau source de vie la Noria de Caméjean Journées du Patrimoine

Dimanche 20 septembre 2026 de 14h30 à 18h. Noria de Camejean Chemin du Camp d’Eyguières Lambesc Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:30:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Histoire de la Noria de Caméjean et de sa restauration. Vous assisterez à la démonstration du fonctionnement de cette noria en parfait état de marche.

Goûter offert aux enfants.

Une noria remonte, grâce à un ingénieux mécanisme, l’eau d’un puits en s’aidant de la traction animale. Celle de Camejean permettait notamment l’irrigation des cultures maraîchères.

En parfait état de marche, vous assisterez à la démonstration de son fonctionnement avec l’aide complice des ânes. .

Noria de Camejean Chemin du Camp d’Eyguières Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 17 00 62 conservationpatrimoinelambesc@hotmail.fr

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English :

History of the Caméjean Noria and its restoration. Watch a demonstration of this noria in perfect working order.

Snack offered to children.

L’événement L’eau source de vie la Noria de Caméjean Journées du Patrimoine Lambesc a été mis à jour le 2026-08-31 par Maison du Tourisme de Lambesc