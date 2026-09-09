L’eau source de vie la Noria de Caméjean Journées du Patrimoine Noria de Camejean Lambesc
dimanche 20 septembre 2026 · Noria de Camejean · Lambesc
Informations pratiques
Lambesc
L’eau source de vie la Noria de Caméjean Journées du Patrimoine
Dimanche 20 septembre 2026 de 14h30 à 18h. Noria de Camejean Chemin du Camp d’Eyguières Lambesc Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:30:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Histoire de la Noria de Caméjean et de sa restauration. Vous assisterez à la démonstration du fonctionnement de cette noria en parfait état de marche.
Goûter offert aux enfants.
Une noria remonte, grâce à un ingénieux mécanisme, l’eau d’un puits en s’aidant de la traction animale. Celle de Camejean permettait notamment l’irrigation des cultures maraîchères.
En parfait état de marche, vous assisterez à la démonstration de son fonctionnement avec l’aide complice des ânes. .
Noria de Camejean Chemin du Camp d’Eyguières Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 17 00 62 conservationpatrimoinelambesc@hotmail.fr
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English :
History of the Caméjean Noria and its restoration. Watch a demonstration of this noria in perfect working order.
Snack offered to children.
L’événement L’eau source de vie la Noria de Caméjean Journées du Patrimoine Lambesc a été mis à jour le 2026-08-31 par Maison du Tourisme de Lambesc
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