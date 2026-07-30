L’échappée Belle La Route des Airs Salle Frédéric Chopin Bécon-les-Granits

Informations pratiques

Bécon-les-Granits

L’échappée Belle La Route des Airs

Salle Frédéric Chopin Rue du Stade Bécon-les-Granits Maine-et-Loire

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-07 19:00:00

fin : 2026-11-07

Date(s) :

2026-11-07

Soirée dîner-concert organisée le samedi 07 novembre, la salle Frédéric Chopin, Bécon le Granits.

Chanson joyeusement consciente

Une bouffée d’énergie et de poésie qui vous embarque dès les premières notes ! Porté par la gouaille chaleureuse de Richard, ce quintet à l’énergie débordante mêle les influences pour vous entraîner dans un univers à la fois vibrant, sensible et résolument festif. Avec La Route des Airs, chaque morceau devient une invitation à voir le monde autrement une vision poétique et engagée, qui célèbre la vie dans toute sa richesse, ses contrastes et sa beauté. Habitués des scènes aux quatre coins de la France, ils ont déjà partagé des moments forts avec des artistes comme Manu Chao, Cali, Les Hurlements d’Léo, Les Négresses Vertes, La Caravane Passe, Le Collectif 13 ou encore HK et les Saltimbanks. .

Salle Frédéric Chopin Rue du Stade Bécon-les-Granits 49370 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 39 14 84 reservation@lechappeebelle.org

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English :

Dinner-concert event on Saturday, November 7, at the Frédéric Chopin Hall in Bécon-le-Granits.

L’événement L’échappée Belle La Route des Airs Bécon-les-Granits a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de tourisme Anjou bleu