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Livre en fête bécon les Granits Bibliothèque Bécon-les-Granits

dimanche 11 octobre 2026 · Bibliothèque · Bécon-les-Granits

Informations pratiques

Début
dimanche 11 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Bibliothèque
Adresse
8 Bis Rue de Cholet
Ville
49370 Bécon-les-Granits
Département
Maine-et-Loire
Tarif

Bécon-les-Granits

Livre en fête bécon les Granits

Bibliothèque 8 Bis Rue de Cholet Bécon-les-Granits Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 15:00:00
fin : 2026-10-11 17:00:00

Date(s) :
2026-10-11

Livre en fête le dimanche 11 octobre à la bibliothèque de Bécon-les-Granits.
LIVRE EN FÊTE, c’est l’occasion de se retrouver à la bibliothèque en famille
Coin lecture, atelier maquillage, ateliers ludiques suivis d’un goûter à Bécon-les-Granits.
Après-midi coorganisée avec le réseau des Bibliothèques des Vallées du Haut-Anjou et L’Échapée Belle.   .

Bibliothèque 8 Bis Rue de Cholet Bécon-les-Granits 49370 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 86 83  officedetourisme@anjoubleu.com

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English :

Book Festival on Sunday, October 11, at the Bécon-les-Granits Library.

L’événement Livre en fête bécon les Granits Bécon-les-Granits a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de tourisme Anjou bleu

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