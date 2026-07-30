Livre en fête bécon les Granits Bibliothèque Bécon-les-Granits
dimanche 11 octobre 2026 · Bibliothèque · Bécon-les-Granits
Informations pratiques
Bécon-les-Granits
Livre en fête bécon les Granits
Bibliothèque 8 Bis Rue de Cholet Bécon-les-Granits Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 15:00:00
fin : 2026-10-11 17:00:00
Date(s) :
2026-10-11
Livre en fête le dimanche 11 octobre à la bibliothèque de Bécon-les-Granits.
LIVRE EN FÊTE, c’est l’occasion de se retrouver à la bibliothèque en famille
Coin lecture, atelier maquillage, ateliers ludiques suivis d’un goûter à Bécon-les-Granits.
Après-midi coorganisée avec le réseau des Bibliothèques des Vallées du Haut-Anjou et L’Échapée Belle. .
Bibliothèque 8 Bis Rue de Cholet Bécon-les-Granits 49370 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 86 83 officedetourisme@anjoubleu.com
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English :
Book Festival on Sunday, October 11, at the Bécon-les-Granits Library.
L’événement Livre en fête bécon les Granits Bécon-les-Granits a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de tourisme Anjou bleu