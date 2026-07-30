L’échappée Belle Ni Haut, Nid Bas, Onichliba cie la Tangente Villemoisan Val d’Erdre-Auxence

Informations pratiques

Val d’Erdre-Auxence

L’échappée Belle Ni Haut, Nid Bas, Onichliba cie la Tangente

Villemoisan Rue du Moulin Val d’Erdre-Auxence Maine-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-28 11:00:00

fin : 2026-10-28

Date(s) :

2026-10-28

La Compagnie la Tangente vous invite à rentrer dans la danse avec leur spectacle présenté à Villemoisan, Salle de l’Auxence, le mercredi 28 octobre à 9h30 et 11h.

Danse, musique, théâtre visuel

Nid haut, nid bas, Onichliba est un spectacle dans lequel il fait bon se lover. Autour du motif du nid, deux danseuses-comédiennes tissent une trame sensible et poétique, accompagnées d’une chanteuse, siffleuse et musicienne jouant en direct avec les voix et les sons. Sur le plateau, brindilles qui craquent, oiseaux de papier et bruissements composent un paysage sensoriel délicat qui éveille l’imaginaire des tout-petits. Un nid est un abri, un endroit où l’on se sent en sécurité, où l’on peut se ressourcer. La petite enfance est

le temps du nid. Le temps de construire ses ailes, bien au chaud, avant de prendre son envol. Ainsi, le spectacle se fait cocon, à partir duquel le petit spectateur pourra déployer son imaginaire. .

Villemoisan Rue du Moulin Val d’Erdre-Auxence 49370 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 39 14 84 reservation@lechappeebelle.org

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English :

La Compagnie la Tangente invites you to join in the dance with their show, presented in Villemoisan at the Salle de l’Auxence on Wednesday, October 28, at 9:30 a.m. and 11:00 a.m.

L’événement L’échappée Belle Ni Haut, Nid Bas, Onichliba cie la Tangente Val d’Erdre-Auxence a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de tourisme Anjou bleu