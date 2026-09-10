L’écho des ruisseaux Musée d’arts de Nantes Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-01 19:15 – 20:00

Gratuit : oui Sans réservation, dans la limite des places disponibles. Tout public

Electronic Live Set de Pierre LucasSur une invitation d’Eva Taulois, le musicien Pierre Lucas joue en direct à partir d’ambiances sonores captées dans les rues et les parcs proches du musée, qu’il transforme à base de synthétiseurs et de samples ralentis.Durée : 45mn

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html



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