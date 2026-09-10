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L’écho des ruisseaux Musée d’arts de Nantes Nantes

jeudi 1 octobre 2026 · Musée d'arts de Nantes · Nantes

L’écho des ruisseaux Musée d’arts de Nantes Nantes

Informations pratiques

Début
jeudi 1 octobre 2026
Fin
jeudi 1 octobre 2026
Heure de début
19:15
Lieu
Musée d'arts de Nantes
Adresse
10 Rue Georges Clemenceau
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Sans réservation, dans la limite des places disponibles.

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-01 19:15 – 20:00
Gratuit : oui Sans réservation, dans la limite des places disponibles. Tout public 

Electronic Live Set de Pierre LucasSur une invitation d’Eva Taulois, le musicien Pierre Lucas joue en direct à partir d’ambiances sonores captées dans les rues et les parcs proches du musée, qu’il transforme à base de synthétiseurs et de samples ralentis.Durée : 45mn

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html


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