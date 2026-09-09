L’écho des sphères, voyage dans l’italie du XVIIIè siècle Musée des Tapisseries Aix-en-Provence

Informations pratiques

Aix-en-Provence

L’écho des sphères, voyage dans l’italie du XVIIIè siècle

Vendredi 13 novembre 2026 à partir de 18h30. Musée des Tapisseries 8 Place des Martyrs de la Résistance Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-13 18:30:00

fin : 2026-11-13

Date(s) :

2026-11-13

L’ensemble Musica Ex Anima, créé à l’initiative de la soprano Géraldine Jeannot et du contre-ténor

Maximin Marchand, et basé dans le Vaucluse, explore la musique de la Renaissance a cappella, et la

musique baroque sur instruments anciens.

L’ensemble Musica Ex Anima, créé à l’initiative de la soprano Géraldine Jeannot et du contre-ténor

Maximin Marchand, explore la musique de la Renaissance a cappella, et la musique baroque sur

instruments anciens. Ce programme propose des œuvres qui préfigurent un art nouveau, l’opéra, une nouvelle manière de chanter à une ou deux voix, cherchant à plonger l’auditeur dans les affects

les plus variés amour, colère, jalousie…



Initiation à la musique baroque italienne à travers l’histoire de la voix lyrique et du clavecin

le sam. 14 novembre à 11h

À partir de 10 ans, sur réservation museedestapisseries@mairie-aixenprovence.fr



Distribution

Géraldine Jeannot soprano

Maximin Marchand contre-ténor

Deborah Gherson clavecin

Anne-Laure Pascal violoncelle baroque

Célia Vakanas flûtes à bec



Géraldine Jeannot Soprano

Formée au chant lyrique et en musique ancienne aux conservatoires d’Avignon et d’Aix, Géraldine se

produit avec plusieurs ensembles (Elyma, Ad Fontes canticorum, Mora vocis…) et en soliste, dans des

registres variés allant de la Comédie musicale à la musique sacrée. En 2020 elle co-crée l’Ensemble

Musica ex Anima spécialisé en musique baroque et renaissance.



Maximin Marchand Contre-ténor

Comédien diplomé de l’ERACM, Maximin est également contre-ténor formé au CRR d’Aix-en Provence dans la classe de Monique Zanetti. Tout en poursuivant sa carrière théâtrale, il se produit en concert au sein d’ensembles (Les Voix animées, Les Eléments, Jacques Moderne…), et en tant que soliste (Le Jardin Musical, l’Archivolte, Ad Fontes, Les Offrandes Musicales…). Il a enregistré la bande-son du film Un autre monde, et la fiction radiophonique La reine Margot pour France Culture.



Célia Vakanas Flûtes à becs

Titulaire du Diplôme d’Etat, elle enseigne actuellement aux Conservatoires de musique de la Métropole Aix-Marseille-Provence et au CRR du Grand Avignon. Elle se produit avec différentes formations régionales, notamment le quatuor Flûtes à bec en symphonie . Elle est membre fondatrice depuis 2008 de l’ensemble les Buis Sonnants .



Anne-Laure Pascal Violoncelle

L’enseignement du violoncelle accompagne Anne-Laure pendant sa carrière. Aux côtés de son mari le compositeur Robert Pascal, elle participera à la création d’oeuvres contemporaines. Elle met dorénavant cet imaginaire au service de sa pratique de la musique ancienne sur instruments d’époque.



Deborah Gherson Ganem Clavecin

Formée au CNR de Marseille, titulaire du DEM de clavecin et de musique ancienne, Deborah effectue

une spécialisation en claviers anciens au conservatoire de Strasbourg. Elle se produit en tant que

continuiste (Musica Ex Anima, Ad Fontes Canticorum, Giocoso, les Vallonés) et en soliste (Festival du

Son des Pierres). Elle enseigne le clavecin et la basse continue au conservatoire de Gap.



Une programmation de l’association Dante Alighieri en partenariat avec le Musée des Tapisseries. .

Musée des Tapisseries 8 Place des Martyrs de la Résistance Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur museedestapisseries@mairie-aixenprovence.fr

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English :

The Musica Ex Anima ensemble, founded by soprano Géraldine Jeannot and countertenor

Maximin Marchand, and based in the Vaucluse region, explores Renaissance a cappella music and

Baroque music performed on period instruments.

L’événement L’écho des sphères, voyage dans l’italie du XVIIIè siècle Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-08-27 par Mairie d’Aix-en-Provence