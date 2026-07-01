L’écho du marché concert d’orgue Église Saint-Laurent Le Creusot

Informations pratiques

Le Creusot

L’écho du marché concert d’orgue

Église Saint-Laurent Rue Maréchal Leclerc Le Creusot Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 11:00:00

fin : 2026-07-18 12:15:00

Date(s) :

2026-07-18

Lucile Dollat, proffesseur au CNSM de Paris organiste titulaire de l’orgue de l’église Saint Maurice de Bécon fait partie de cette jeune et brillante géneration d’organistes français menant une carrière internationale. Maîtrisant parfaitement l’art de l’improvisation, Lucile propose, une gageure: un récital totalement improvisé. C’est avec grand plaisir que nous l’accueillons à nouveau au Creusot. .

Église Saint-Laurent Rue Maréchal Leclerc Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté orguissimo@gmail.com

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English : L’écho du marché concert d’orgue

L’événement L’écho du marché concert d’orgue Le Creusot a été mis à jour le 2026-06-29 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)