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AGENDA · Le Creusot

L’écho du marché concert d’orgue Église Saint-Laurent Le Creusot

samedi 18 juillet 2026 · Église Saint-Laurent · Le Creusot

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
Église Saint-Laurent
Adresse
Rue Maréchal Leclerc
Ville
71200 Le Creusot
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Gratuit Gratuit

Le Creusot

L’écho du marché concert d’orgue

Église Saint-Laurent Rue Maréchal Leclerc Le Creusot Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 11:00:00
fin : 2026-07-18 12:15:00

Date(s) :
2026-07-18

Lucile Dollat, proffesseur au CNSM de Paris organiste titulaire de l’orgue de l’église Saint Maurice de Bécon fait partie de cette jeune et brillante géneration d’organistes français menant une carrière internationale. Maîtrisant parfaitement l’art de l’improvisation, Lucile propose, une gageure: un récital totalement improvisé. C’est avec grand plaisir que nous l’accueillons à nouveau au Creusot.   .

Église Saint-Laurent Rue Maréchal Leclerc Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté   orguissimo@gmail.com

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English : L’écho du marché concert d’orgue

L’événement L’écho du marché concert d’orgue Le Creusot a été mis à jour le 2026-06-29 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)

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