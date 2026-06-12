Ça continue dans les Quartiers ! Plusieurs lieux en ville Le Creusot mardi 21 juillet 2026.

Le Creusot

Ça continue dans les Quartiers !

Plusieurs lieux en ville En plein air Le Creusot Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 19:00:00

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11

Après le festival Les Rugissantes, la saison d’été se poursuit dans différents quartiers du Creusot. Un rendez-vous consacré aux arts de la rue est proposé le mardi à 19h avec des spectacles familiaux aux ambiances clownesques. .

Plusieurs lieux en ville En plein air Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

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English : Ça continue dans les Quartiers !

L’événement Ça continue dans les Quartiers ! Le Creusot a été mis à jour le 2026-06-09 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II