Ça continue dans les Quartiers ! Plusieurs lieux en ville Le Creusot
Ça continue dans les Quartiers ! Plusieurs lieux en ville Le Creusot mardi 21 juillet 2026.
Le Creusot
Ça continue dans les Quartiers !
Plusieurs lieux en ville En plein air Le Creusot Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 19:00:00
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11
Après le festival Les Rugissantes, la saison d’été se poursuit dans différents quartiers du Creusot. Un rendez-vous consacré aux arts de la rue est proposé le mardi à 19h avec des spectacles familiaux aux ambiances clownesques. .
Plusieurs lieux en ville En plein air Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
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English : Ça continue dans les Quartiers !
L’événement Ça continue dans les Quartiers ! Le Creusot a été mis à jour le 2026-06-09 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II
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