Journée des associations LA NEF Le Creusot Le Creusot
dimanche 6 septembre 2026 · LA NEF Le Creusot · Le Creusot
Informations pratiques
Le Creusot
Journée des associations
LA NEF Le Creusot Avenue de la Paix Le Creusot Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 10:30:00
fin : 2026-09-06 17:30:00
Date(s) :
2026-09-06
Plus de 100 associations présentes.
Échanges, démonstrations, inscriptions.
Restauration sur place. .
LA NEF Le Creusot Avenue de la Paix Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 77 59 56 audrey.marciniak@ville-lecreuot.fr
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English : Journée des associations
L’événement Journée des associations Le Creusot a été mis à jour le 2026-07-16 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II
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