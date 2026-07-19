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Journée des associations LA NEF Le Creusot Le Creusot

dimanche 6 septembre 2026 · LA NEF Le Creusot · Le Creusot

Informations pratiques

Début
dimanche 6 septembre 2026
Fin
dimanche 6 septembre 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
LA NEF Le Creusot
Adresse
Avenue de la Paix
Ville
71200 Le Creusot
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Gratuit Gratuit

Le Creusot

Journée des associations

LA NEF Le Creusot Avenue de la Paix Le Creusot Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 10:30:00
fin : 2026-09-06 17:30:00

Date(s) :
2026-09-06

Plus de 100 associations présentes.
Échanges, démonstrations, inscriptions.
Restauration sur place.   .

LA NEF Le Creusot Avenue de la Paix Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 77 59 56  audrey.marciniak@ville-lecreuot.fr

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English : Journée des associations

L’événement Journée des associations Le Creusot a été mis à jour le 2026-07-16 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II

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