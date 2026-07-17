Des châteaux de Saône et Loire, vus d’en haut, L’Alto, Le Creusot
vendredi 18 septembre 2026 · L'Alto · Le Creusot
Informations pratiques
Des châteaux de Saône et Loire, vus d’en haut 18 – 20 septembre L’Alto Saône-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
À l’Alto, du 19 au 27 septembre, de 14h à 18h, le PhotoClub du Creusot présente une exposition de photographies aériennes de près de 200 photos de châteaux et vestiges en Saône et Loire.
Un groupe de photographes du club a pris son envol aux 4 coins du département pour donner sa vision du patrimoine architectural à travers les vestiges et châteaux.
Esthétique, entouré de jardins majestueux ou discret, dans l’intimité d’un joli coin de nature, chaque château dévoile son charme propre. Nous vous souhaitons un bon survol en compagnie du photoclub et de ses partenaires unis autour de ce projet.
L’Alto 5 avenue François Mitterrand, 71200 Le Creusot Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
À l’Alto, du 19 au 27 septembre, de 14h à 18h, le PhotoClub du Creusot présente une exposition de photographies aériennes de près de 200 photos de châteaux et vestiges en Saône et Loire.
©Photoclub Le Creusot
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