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Des châteaux de Saône et Loire, vus d’en haut, L’Alto, Le Creusot

vendredi 18 septembre 2026 · L'Alto · Le Creusot

Des châteaux de Saône et Loire, vus d’en haut, L’Alto, Le Creusot

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
L'Alto
Adresse
5 avenue François Mitterrand, 71200 Le Creusot
Ville
71200 Le Creusot
Département
Saône-et-Loire

Des châteaux de Saône et Loire, vus d’en haut 18 – 20 septembre L’Alto Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’Alto, du 19 au 27 septembre, de 14h à 18h, le PhotoClub du Creusot présente une exposition de photographies aériennes de près de 200 photos de châteaux et vestiges en Saône et Loire.
Un groupe de photographes du club a pris son envol aux 4 coins du département pour donner sa vision du patrimoine architectural à travers les vestiges et châteaux.
Esthétique, entouré de jardins majestueux ou discret, dans l’intimité d’un joli coin de nature, chaque château dévoile son charme propre. Nous vous souhaitons un bon survol en compagnie du photoclub et de ses partenaires unis autour de ce projet.

L’Alto 5 avenue François Mitterrand, 71200 Le Creusot Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
À l’Alto, du 19 au 27 septembre, de 14h à 18h, le PhotoClub du Creusot présente une exposition de photographies aériennes de près de 200 photos de châteaux et vestiges en Saône et Loire.

©Photoclub Le Creusot

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